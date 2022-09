Vorbereitung auf Running Dinner

Weimar. Der Vorbereitung des Running Dinners der Religionen widmet sich Weimars nächster interreligiöser Dialog am Herderplatz.

Weimars evangelischer Pfarrer Ramón Seliger hat für Freitag, 9. September, um 17 Uhr an den Herderplatz 6 zur September-Veranstaltung des interreligiösen Dialogs eingeladen. Diesmal widmet sich das Treffen der Vorbereitung des Running Dinners der Religionen. Nach den coronabedingten Einschränkungen der Vorjahre findet dieses am Freitag, 23. September, um 18 Uhr wieder mit einem gemeinsamen Essen statt – das auch an neuen Orten. Erste Station ist die katholische Kirche in Schöndorf. Katholische und evangelische Gemeinde gestalten hier ein ökumenisches Gebet zum Tag der Schöpfung. Im Anschluss daran öffnet sich der Kirchgarten zum Essen und zur Begegnung. Danach machen sich die Teilnehmer mit Bussen zur Moschee in der Rießnerstraße auf.