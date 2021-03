Vorbote des Themenjahres „Neue Natur“

Weimar. An der Fassade des Schillermuseums weist seit Dienstag bereits eine überdimensionale Skulptur auf die neue Ausstellung „Ich hasse die Natur“..

Der erste Vorbote der Hauptausstellung „Ich hasse die Natur“ zum Themenjahr „Neue Natur“ der Klassik Stiftung Weimar ist am Schillermuseum montiert. Der Künstler, Designer und Theaterplastiker André Molkenthin aus Radebeul hatte die überdimensionale „Schleimpilz“-Skulptur in seinem Atelier für die Präsentation an der Südostecke des Museums aus Hartschaum gefertigt. „Es musste zentimetergenau passen“, sagte er nach Anbringen der Kunstinstallation. Die Ausstellung ist im Schillermuseum vom 17. April bis zum 29. August zu sehen.