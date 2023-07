Vorbote fürs große Volksfest: Weimar sucht eine neue Zwiebelmarkt-Königin

Weimar. Junge Frauen aus Weimar, aus dem Weimarer Land und aus Heldrungen können sich bis 28. September als Repräsentantin des Volksfestes und der Stadt bewerben:

Zum 34. Mal seit 1990 soll eine Zwiebelmarkt-Königin Repräsentantin des größten und bekanntesten Thüringer Herbstvolksfestes sein. Sie ist die Symbolfigur dieser besonders bodenständigen Tradition der Kulturstadt. Vom 13. bis 15. Oktober erwartet Weimar dazu Zehntausende Gäste in den Gassen und Straßen und auf den Plätzen der Altstadt. Sie und das Meer an Händlern und Gastronomen sind das Volk der Weimarer Zwiebelmarkt-Königin.

Schon vor 370 Jahren strömten Menschen aus allen Himmelsrichtungen zu diesem Markt, der damals noch kein Fest war. Heute schlägt das Herz des Weimarer Zwiebelmarktes in der Schillerstraße, wo die Heldrunger Zwiebelbauern und Rispenhändler ihre Stände aufschlagen. Zu ihnen wird der erste Weg der neuen Marktregentin führen.

Eine Jury trifft die Auswahl

Wer wird die Weimarer Zwiebelmarkt-Königin 2023? Diese Frage beantworten die Stadt Weimar und die Redaktion Weimar von TA und TLZ gemeinsam. Bewerberinnen um die Krone sollten sich der Stadt Weimar und ihrem einzigartigen Marktfest tief verbunden fühlen.

Nachfolgerin der amtierenden Königin Caroline Kopp können junge Frauen aus Weimar, aus dem Kreis Weimarer Land und Bewerberinnen aus der Zwiebelbauernstadt Heldrungen werden. Sie sollten mindestens 18 Jahre alt sein, durch Geburt oder Wohnort, durch ihren Ausbildungs- oder Studienort oder durch ihren Arbeitsort eine enge Verbindung zu Weimar haben. Nicht zuletzt sollten die Bewerberinnen in der Lage sein, auch im Jahr nach dem Weimarer Zwiebelmarkt 2023, die Stadt als Marktkönigin zu vertreten.

Die Auswahl der Zwiebelmarkt-Königin erfolgt durch ein Jury-Casting zwei Wochen vor dem Markt, zu dem die Bewerberinnen eingeladen werden. Die Frauen und Männer in der Jury kommen aus Kultur, Verwaltung, Stadtmarketing und Gastgewerbe. Die scheidende Königin Caroline gehört der Jury ebenfalls an.

Schriftliche Bewerbungen mit Angaben zur Person und zur persönlichen Erreichbarkeit sowie mit einem Foto nehmen bis zum 28. September 2023 Redaktion und Geschäftsstelle im Pressehaus am Goetheplatz 9a in 99423 Weimar und die Pressestelle der Stadt im Rathaus am Markt 1 (99423 Weimar) entgegen. Vorzugsweise sollten Bewerbungen per E-Mail an die Adressen presse@stadtweimar.de oder weimar@funkemedien.de gesendet werden.