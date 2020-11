Vorerst kein Geld für Museums-Bauleiter

Für die Erweiterung des Thüringer Freilichtmuseums Hohenfelden will der Kreis einen neuen Technischen Leiter beschäftigen.

Hohenfelden. Kreistag sieht bei Schaffung einer neuen Stelle fürs Freilichtmuseum Hohenfelden auch Land in der Pflicht

14 neue Stellen hatte Landrätin Christiane Schmidt-Rose (CDU) auf ihren vorweihnachtlichen Wunschzettel für den nächstjährigen Personalplan geschrieben. Fünf davon strich der Kreistag: den Hallenwart für eine Schulsporthalle, Sachbearbeiter in der Verwaltungsorganisation und in der Hochbauverwaltung, eine Schulnetzplanerin und einen Mitarbeiter für Besucherbetreuung und Kasse im Freilichtmuseum Hohenfelden.

Gesperrt ist außerdem das Geld, mit dem der Landkreis Weimarer Land ab April 2021 einen neuen Technischen Leiter für das Freilichtmuseum bezahlen wollte. Diese Stelle wurde 2004 eingespart, sei nun aber umso wichtiger, um die Erweiterung des Museumsgeländes sowie die vom Bund dort geförderten Baumaßnahmen fachlich zu betreuen.

Einen Teil dieser Aufgaben nimmt zwar Museumsleiterin Franziska Zschäck zusätzlich zu ihrem eigentlichen Arbeitsbereich wahr. Neben der Mehrbelastung sei sie als Volkskundlerin allerdings nicht in jeder baulichen Frage so entscheidungsfähig wie ein Bauingenieur. Die Hochbauverwaltung im Landratsamt könne nur bedingt aushelfen, da auch sie am Limit arbeite und sich ihr Fokus auf Schulsanierungen beziehungsweise -neubau richtet.

Die Notwendigkeit der Stelle stellte die CDU-Fraktion im Kreistag nicht in Abrede. Aufgrund der landesweiten Bedeutung des Museums sähe sie es jedoch lieber, wenn der Freistaat mehr Geld gebe. Die Landrätin solle mit der Staatskanzlei darüber verhandeln. Sofern das Land seine Förderung erhöht, könne auch das Geld des Kreises entsperrt werden.

Diesen Weg sieht die Landrätin jedoch problematisch. Die Erweiterung des Museum solle sich innerhalb von drei Jahren vollziehen. Darauf sei zunächst auch neue Leitungsstelle befristet. Warte man, bis eine Lösung mit dem Land gefunden ist, könnte schon wertvolle Zeit verstrichen sein.