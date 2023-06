Vorfahrt missachtet - Transporter und Fahrrad in Weimar gestohlen

Weimar/Nohra. Ein Unfall und zwei Diebstähle beschäftigen derzeit unter anderem die Polizei in Weimar.

Am Montagnachmittag wollte im Bereich der Schule in Nohra ein Autofahrer in den verkehrsberuhigten Bereich einbiegen und übersah dabei einen anderen Verkehrsteilnehmer. Es kam zur Kollision. Das Auto des Verursachers war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste laut Angaben der Polizei abgeschleppt werden. Der Fahrer selbst verletzte sich leicht am Kopf und wurde ins Klinikum Weimar verbracht.

Transporter gestohlen

In der Zeit vom 9. Juni (11.30 Uhr) bis 12. Juni (6.10 Uhr) entwendeten in Weimar bislang unbekannte Täter einen Transporter aus einer Garage in der Teichgasse. Der Zugang ist hier laut Angaben der Polizei nur mit einem Schlüssel oder einem Transponder möglich. Wie die Garage geöffnet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Eigentümer des Fahrzeuges ist ein Tabakwarenvertrieb. Der im Transporter installierte GPS-Transponder wurde durch die Täter entfernt und lag auf dem Boden der Garage. Im Transporter befanden sich Tabakwaren im Wert von 50.000 Euro, zwei Zählmaschinen für Münzgeld im Wert von insgesamt 2400 Euro, sowie das GPS-Gerät der Firma im Wert von 1500 Euro. Damit beläuft sich der entstandene Schaden auf rund 70.000 Euro.

Fahrraddiebstahl

Unbekannte Täter entwendeten in Weimar in der Eduard-Rosenthal-Straße ein an einem Fahrradständer gesichertes Fahrrad der Marke "Cube". Das Rad ist olivgrün mit orangefarbenen Muster und hat einen Wert von 2850 Euro. Die Tatzeit wird von der Polizei zwischen dem 11. Juni (18 Uhr) bis zum 12. Juni (11 Uhr) angegeben.

