Vorfreude mit Karussell und Süßem am Weimarer Frauentor

Weimar Kindergärten treffen bei Blumen-Meyer in Weimar den Weihnachtsmann

Nikolausüberraschung mitten in der Stadt. Ulrike Meyer und ihr Team des Blumenladens an der Brauhausgasse haben in dieser Woche vier Weimarer Kindergärten zu einer Begegnung mit Stadt-Weihnachtsmann Gunter Grobe vor dem Innenstadt-Geschäft eingeladen. Noch vor den Süßigkeiten und Runden auf dem Kinderkarussell war der Weihnachtsmann für die Mädchen und Jungen – unter anderem aus dem Fröbelkindergarten und dem Park-Kindergarten an der Ackerwand – das große Ereignis. Er erinnerte sie auch an ihre Wunschzettel, die „bis Mittwoch“ bei ihm ankommen müssen, damit er sie noch erfüllen kann.

Wer den Weimarer Weihnachtsmann bis dato verpasst hat, trifft ihn bis zum 21. Dezember auf jeden Fall nachmittags gegen 15 Uhr auf dem Markt. Dort öffnet er täglich mit einer anderen Kindergruppe ein Fenster des Rathaus-Adventskalenders und verteilt Geschenke. Die beschenkten Kinder bedanken sich im Anschluss mit einem kleinen Programm auf der Bühne der Märchenhütte. Am Wochenende kommt der Weihnachtsmann sogar mit der Kutsche. Freitags, samstags und sonntags erhält er bei der Bescherung überdies Unterstützung von der Weimarer Feuerwehr.