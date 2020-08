Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vorfreude muss bis zum nächsten Jahr warten

Die für August 2020 geplanten Theateraufführungen in der Theaterscheune Magdala müssen leider aus den bekannten Gründen ausfallen. Das geht aus einer Mitteilung von Peter Friese, Dramaturg der Theatergruppe, hervor. Die Mitglieder des Ensembles hatten sich zwar schon auf das neue Stück „Der Prinz aus Zamanda“ vorbereitet, haben aber dann doch schweren Herzens die Aufführungen auf den Juni 2021 am gleichen Ort verschoben.

Im vergangenen Jahr war in der Theaterscheune an der Wasserburg das Stück „Ich heirate nie“ zu sehen. In dem Schwank von Erich Koch ging es um einen ländlichen Drei-Generationen-Haushalt