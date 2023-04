Vorgedrängelt: Zwei Lkw-Fahrer streiten sich in Weimar

Weimar. Bei der Warenanlieferung in einem Obi-Markt kam es am Montag in Weimar zum Streit. Ein Lkw-Fahrer trat zu.

Zwei Sattelzüge standen am Montag gegen 13.45 Uhr für die Warenanlieferung an der Rückseite des Obi-Marktes in der Landhausallee in Weimar. Die Polizei teilte mit, dass ein Fahrer hauseigene Produkte anlieferte und bei der Entladung bevorzugt werden sollte.

Diesen Vorgang interpretierte der andere Fahrer als "Vordrängeln". Im Streit trat der vermeintlich Benachteiligte gegen die Rückleuchte des anderen Sattelzuges. Dabei ging das Lampenglas zu Bruch. Der Mann muss sich jetzt wegen Sachbeschädigung verantworten.

