Vorschläge für Integrationspreis 2023 im Weimarer Land gesucht

Weimarer Land. Frist zur Einreichung der Vorschläge für den Integrationspreis des Weimarer Landes 2023 läuft noch bis Ende August.

Noch bis zum 25. August dieses Jahres können schriftlich Vorschläge für den Integrationspreis des Weimarer Landes 2023 beim Förderkreis zur sprachlichen, beruflichen und kulturellen Integration in Thüringen (FKI) eingereicht werden. Der Preis wird gemeinsam mit Landrätin Christiane Schmidt-Rose (CDU) ausgelobt. Vergeben wird die Ehrung in zwei Kategorien – an einzelne Personen sowie an Vereine, Verbände oder auch Gruppen. Im ersten Fall winken 250 Euro, im zweiten Fall sogar 750 Euro.

Gesucht werden Akteure, die sich in besonderem Maße für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, unabhängig welchen Alters, Geschlechts und Religion, einsetzen und damit einen wesentlichen Beitrag zur Integration im Weimarer Land leisten. Vorschläge werden erbeten aus allen Bevölkerungsschichten, Vereinen und Verbänden – auch der Selbstvorschlag ist zulässig.

Vorschläge sind mit entsprechender Begründung formlos, jedoch schriftlich einzureichen beim: FKI, Stobraer Straße 2, 99510 Apolda oder per E-Mail an info@fki-apolda.de sowie beim Ehrenamtszentrum Weimarer Land, Am Brückenborn 5, 99510 Apolda oder per E-Mail anehrenamtszentrum@ehrenamt-wl.de