Vorschlaghammer leistet Abtau-Hilfe

Auf dem Theaterplatz kehrt wieder der Alltag ein. An der Eisbahn, die hier sechs Wochen lang für Unterhaltung sorgte, laufen seit dem frühen Montagmorgen die Abbauarbeiten. Bis Mitte der Woche soll die Anlage komplett abtransportiert sein.

Bereits Sonntagnacht wurde ein Heizaggregat in Betrieb genommen, um die Eisfläche anzutauen. Obwohl das Eis im Idealfall nur um die zwölf Zentimeter dick sein sollte, wuchs es aufgrund des zwischenzeitlichen Regens auf bis zu 25 Zentimeter Stärke. Entsprechend hoch war der Kraftaufwand für die Mitarbeiter des Thüringer Zeltverleihs um das Eis zu zerkleinern. Trotz des Antauens ist dafür jede Menge Handarbeit mit dem Vorschlaghammer nötig. Bevor es ans Eis ging, wurden bereits die Aufbauten für Licht- und Tontechnik sowie die Banden entfernt. Der Eisbruch wird wie schon in den Vorjahren mit einem Traktorgespann weggefahren.

Der Zeltboden, der unter der Weimarer Eisbahn und der Glühweinhütte verbaut war, wird zunächst eingelagert. Die Hütten des Thüringer Zeltverleih-Zentrums, die während des Weihnachtsmarktes in der Schillerstraße standen, sowie eine weitere vom Marktplatz sind indes bereits ab Mittwoch wieder im Einsatz. Sie komplettieren während des Biathlon-Weltcups in Oberhof das Hüttendorf auf dem Grenzadler. Equipment des Zeltverleihs findet sich dort außerdem im Besucherzelt und in der Alm im Oberhofer Stadtpark.