Vortrag in Kranichfeld zum Thema Kunstraub

Kranichfeld. Unter anderem um die dubiosen Praktiken der Devisenbeschaffung zu DDR-Zeiten geht es am Freitagabend im Baumbachhaus.

„Enteignet, entzogen, verkauft: Zur Aufarbeitung der Kulturgutverluste in der sowjetischen Besatzungszone und der DDR“ – das Buch mit diesem Titel stellt Mitherausgeber Matthias Deinert am Freitag, 17. März, bei einem Vortrag im Kranichfelder Baumbachhaus vor. Veranstalter ist die Landeszentrale für politische Bildung. Versprochen werden spannende Einblicke in den Kunstraub der Nachkriegsjahre und in die dubiosen Praktiken der Enteignung von Sammlern und Antiquitätenhändlern in der DDR. Als Zeitzeuge ist Martin Wendl vor Ort, dessen „Antiquitäten-Stube“ in Rudolstadt 1987 zum Opfer solcher Praktiken der Devisenbeschaffung wurde und der daraufhin in den Westen ausreiste. Der Eintritt kostet fünf Euro.