Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar.

Vortrag in Weimar beleuchtet Bertuch als Modezar und Lebenskünstler

Weimar. Annette Seemann spricht in Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar.

Zum Vortrag „Modezar und Lebenskünstler – Friedrich Justin Bertuch und sein Journal des Luxus und der Moden“ am Donnerstag, 27. April, 18 Uhr in der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek lädt das Liebhabertheater Schloss Kochberg an der Klassik-Stiftung ein.

Referentin ist Annette Seemann, geboren 1959, Literaturwissenschaftlerin, die als freie Autorin und Übersetzerin in Weimar lebt. Sie betreut verschiedene Projekte im pädagogischen Sektor und ist Vorsitzende der Gesellschaft Anna-Amalia-Bibliothek.

Im Prolog des Sommerfestivals 2023 zum Thema „Lebenskunst“ im Liebhabertheater widmet sich Annette Seemann in diesem Jahr der Lebensgestaltung und Mode. In der Reihe „Frauenbiographien des 18. Jahrhunderts“ geht es um einen der erfolgreichsten „Influencer“ dieser Zeit, dessen stilbildendes „Journal des Luxus und der Moden“ von Damen und Herren aus Adel und Bürgertum gleichermaßen gelesen wurde.

Bemerkenswert ist ein wesentlich freierer Umgang mit vielen Themen als in den darauffolgenden Jahrzehnten der Restauration. Das Journal und andere Aktivitäten Bertuchs waren von großem Einfluss auf die Lebensgestaltung in ganz Deutschland. Gleichzeitig war Friedrich Justin Bertuch ein Lebenskünstler. Eintritt frei.