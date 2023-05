Vortrag mit Sebastian Pfütze im Kindergarten am Klosterweg in Oberweimar

Weimar. Heinrich-Böll-Stiftung lädt am Mittwoch zu Vortrag nach Oberweimar.

Zu einem Vortrag mit Sebastian Pfütze (Grüne) lädt die Heinrich-Böll-Stiftung Thüringen am Mittwoch, 10. Mai, in den Kindergarten im Klosterweg 8 in Oberweimar ein.

Unter dem Titel „Ökologie bedeutet Verbindung – Ein Plädoyer für die Aufhebung der Trennung zwischen Natur und Mensch“ referiert der Gärtner, Biologe und Natur-Experte ab 18 Uhr über das Leben auf der Erde als ein Netzwerk aus Beziehungen. Der Eintritt ist kostenfrei.