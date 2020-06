Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vortrag über Franz Jung

„Geschichten vom Torpedokäfer“ ist der vierte Vortrag der Reihe „Kunst, Spektakel und Revolution“ der ACC Galerie am Donnerstag, 11. Juni, 20 Uhr, gewidmet. Der Vortrag von Andreas Hansen, zu empfangen im Livestream, zeichnet Franz Jung (1888-1963) als Literaten und radikalen Linken nach. Franz Jung veröffentlichte 1912 seine ersten Texte als expressionistischer Autor in den Zeitschriften „Der Sturm“ und „Die Aktion“, geriet dann in die dadaistischen Kreise um Wieland Herzfelde und betrat die Bühne der Weimarer Republik als Revolutionär, den die Ereignisse an alle möglichen Orte des Aufruhrs führten, unter anderem zu den mitteldeutschen Märzkämpfen 1921. Aufgrund der Corona-Pandemie wird dieser Vortrag wieder als kostenloser Videostream angeboten, teilte die ACC Galerie mit. Im Anschluss können Fragen gestellt werden. Zur Teilnahme folgen Interessierte diesem Link: https://bbb001hz.makeutopia.de/b/bil-qex-hw2.