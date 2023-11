Vortrag über Gebärmutterhalskrebs im Weimarer Sophien- und Hufeland-Klinikum

Weimar. Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe informiert in Weimar über vorbeugende Maßnahmen und Behandlung von Gebärmutterhalskrebs.

Zu einem Vortrag über Gebärmutterhalskrebs wird an diesem Dienstag, 28. November, um 16.30 Uhr ins Sophien- und Hufeland-Klinikum eingeladen. Jörg Herrmann, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, informiert darüber, welche Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um Gebärmutterhalskrebs vorzubeugen, zu erkennen und zu behandeln.

In seinem Vortrag zeigt er, wie die Erkrankung frühzeitig erkannt und effizient behandelt werden kann. Dabei informiert er insbesondere über minimal-invasive Operationen, wie sie am Klinikum in Weimar durchgeführt werden. Darüber hinaus erläutert der Chefarzt die Möglichkeit zur Krebsvorsorge in Form einer HPV-Impfung, heißt es.