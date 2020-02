Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vortrag über Kulturpolitik der NFG

Fortgesetzt wird die Reihe „Neue Sichten der Bibliothek“ am Mittwoch, 12. Februar, mit einem Vortrag von Paul Kahl. Er thematisiert die Auslandskontakte der Vorgängereinrichtung der heutigen Klassik Stiftung, der Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur (NFG). Der wichtigste westliche Staat, mit dem die NFG Kontakte unterhielten, war Italien. Dort haben die NFG, besonders in den letzten fünfzehn Jahren vor dem Mauerfall, mehrere Sonderausstellungen durchgeführt, zuletzt im Herbst 1989 in Trient. Paul Kahl ist Kulturhistoriker und als Lehrbeauftragter am Deutschen Seminar der Universität Göttingen tätig sowie als freier Dozent für verschiedene Kultureinrichtungen. Zu seinen Publikationen gehört die Monografie „Die Erfindung des Dichterhauses. Das Goethe-Nationalmuseum in Weimar“. Sein Vortrag beginnt um 18 Uhr im Studienzentrum der Herzogin Anna Amalia Bibliothek. Der Eintritt ist frei.