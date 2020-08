Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vortrag über Lu Märten

Der nächste Vortrag der Reihe „Kunst, Spektakel & Revolution“ in der ACC Galerie widmet sich der Reproduktions- und Produktionsästhetik von Lu Märten (1879-1970). Märten entwickelte eine historisch-materialistische ästhetische Theorie, war neben ihrer theoretischen Arbeit journalistisch, dramatisch und lyrisch tätig. Zwischen 1906 und 1987 wurden ihre (frauenrechtlichen) sozial- und kulturkritischen Texte für Organe und Medien der Frauen- und Arbeiterbewegung veröffentlicht, in der sie sich politisch wie theoretisch engagierte. Es referieren Alexandra Ivanova und Anne Hoffmann. Die Galerie bittet um Anmeldung per Email an kultur@acc-weimar.de.