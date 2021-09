Weimar. Untrer strenger Beachtung der Hygieneregeln kann auch der Freundeskreis des Goethe-Nationalmuseums seine Vortragsreihe fortsetzen.

In der Vortragsreihe des Freundeskreises spricht am Donnerstag, 9. September, um 18 Uhr im Vortragssaal des Goethe-Nationalmuseums Karl Koch aus Nordhorn über „Weimar im Spannungsfeld von Mythos und Fußnotenherrschaft“. Es sind noch einige Plätze frei. Interessenten können sich per Mail an den Vorsitzender Dieter Höhnl anmelden.

dieter.hoehnl@goethe-weimar.de