Vortrag zum Haus Am Horn im Stadtmuseum Weimar

Weimar. Michael Siebenbrodt referiert am Mittwoch im Weimarer Stadtmuseum.

Zu einem Vortrag mit Michael Siebenbrodt lädt das Weimarer Stadtmuseum an diesem Mittwoch ein. Ab 17 Uhr spricht der Architekt und Bauhaus-Experte über das Haus Am Horn im Kontext der Pläne für eine Bauhaus-Siedlung und der Internationalen Architekturausstellung des Bauhauses in Weimar 1923.

Das Haus Am Horn wurde nach dem Entwurf von Georg Muche mit Unterstützung des Architekturbüros von Walter Gropius und Adolf Meyer in viermonatiger Bauzeit 1923 als Muster- und Experimentalbau anlässlich der großen Bauhaus-Ausstellung in Weimar errichtet und erinnert zugleich an die großzügige Planung zu einem modernen Hochschulcampus für das Bauhaus, die Bauhaus-Siedlung, heißt es in der Ankündigung.