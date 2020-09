Vortrag zur ACC-Ausstellung

Im Rahmen der Ausstellung „Vom Glück der Provinz“ in der ACC Galerie deckt Sabine Schemmrich, Leiterin des Museums Schloss Burgk, in ihrem Vortrag am Mittwoch, 30. September, 17 Uhr, die faszinierenden Geschichten hinter den kunstvollen Exlibris auf. Das Museum Schloss Burgk beherbergt mit mehr als 80.000 Blättern aus sechs Jahrhunderten eine der großen Exlibris-Sammlungen Europas. Die ACC Galerie zeigt daraus 100 Highlights aus 100 Jahren Land Thüringen in ihrer Ausstellung „Vom Glück der Provinz“. Die Ausstellung ist noch bis 29. November zu sehen.