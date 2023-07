Vorverkauf des DNT Weimar startet Dienstag

Weimar. Die im September beginnende neue Saison am Deutschen Nationaltheater wirft ihre Schatten bereits voraus.

Zwei Wochen vor der Sommerpause startet am Dienstag, 4. Juli, der Vorverkauf für die Spielzeit 2023/24 des Deutschen Nationaltheaters und der Staatskapelle Weimar. An der Theaterkasse und online sind dann Karten für alle bereits veröffentlichten Veranstaltungen von September bis Januar erhältlich.

Das Publikum darf sich in der kommenden Saison auf 15 Neuproduktionen, eine Vielzahl an Konzerten, mehr als 20 Wiederaufnahmen bereits bekannter Stücke und vieles mehr freuen. Zum Auftakt am Samstag, 2. September, winkt gleich eine spektakuläre Premiere: In Koproduktion mit dem Kunstfest wird im Großen Haus das Opern-Epos „Missing in Cantu (Eure Paläste sind leer)“ von Komponist Johannes Maria Staud und Autor Thomas Köck uraufgeführt. Inszeniert wird es von Regisseurin Andrea Moses. Es geht in dem Gemeinschaftswerk der beiden Österreicher um Amerika als Traum- und Alptraum-Ort der westlichen Hemisphäre.

Wer häufiger ins Theater oder Konzert geht, bekommt auch für die kommende Saison natürlich wieder das Abonnement angeboten, das gegenüber dem Freiverkauf je nach Variante bis zu 25 Euro pro Veranstaltung spart. Detaillierte Informationen liefert zudem wie gewohnt die gedruckte Programmvorschau.

www.nationaltheater-weimar.de