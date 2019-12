Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vorweihnachtliche Freude im Elisabeth-Heim

Weimar „Lateinisch ich?“: „Ego.“ – Nein, egoistisch ist der Spender nicht, der nun schon zum fünften Mal in Folge dem Caritas-Seniorenzentrum St. Elisabeth in der Mozartstraße ein Zeitungsabonnement für zwei Jahre zukommen ließ. Wobei nach wie vor unklar ist, ob es sich nicht um eine Spenderin handelt, denn das Geschenk für die Bewohner kommt alle zwei Jahre anonym in Form von Bargeld in einem braunen Umschlag in die Redaktion geflattert. Nicht einmal per Post, sondern per Boten ohne irgendeinen Hinweis darauf, woher das vorweihnachtliche Geschenk stammt.

Pünktlich vor dem Fest überbrachte unsere Redaktion die frohe Kunde und den Restbetrag zugunsten der 38 Bewohner am Montag – just zur Zeitungsschau, bei dem gerade das Kreuzworträtsel an der Reihe war. Beim lateinischen Wort für „Ich“ musste Mitarbeiter Roland Knippelberg keinen Tipp geben, bei anderen gesuchten Begriffen schon.

Die Zeitungsschau in großer Runde, bei der sich die betagten Männer und Frauen vor allem für lokale Geschichten interessieren, die sie mit eigenen Erinnerungen verbinden können, gehört im Elisabeth-Heim zum täglichen Ritual. Als die Spende an sie vor zwei Jahren das letzte Mal Thema in unserer Zeitung gewesen ist, habe sie das sehr gefreut, berichtete die Leiterin Simone Kampf. Sie bedankte sich im Namen aller für das großzügige Geschenk, denn nur wenige Bewohner haben ein eigenes Abonnement. In den kommenden zwei Jahren können so die Senioren wieder gemeinsam der Zeitungsschau frönen.

Am Heiligen Abend sind sie ebenso in großer Runde: Eine Frau aus der katholischen Gemeinde kommt mit Schülern ins Haus, die musizieren. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen und für jeden Bewohner ein kleines Geschenk.