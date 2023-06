Waldhof Stedten ab Freitag im Online-Voting

Birgit Dammer, Inhaberin des Waldhofes in Stedten am Ettersberg, ist mit einem Projekt im Demografie-Wettbewerb vertreten.

Stedten a.E. Die Stedtener nehmen am Thüringer Demografiepreis 2023 teil.

Als einziges Projekt aus dem Weimarer Land hat sich das mit dem Titel „All Inclusive“ des Reit- und Fahrvereins Waldhof Stedten für die zweite Runde des Thüringer Demografiepreises 2023 qualifiziert. Mit diesem Wettbewerb will das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft auch in diesem Jahr wieder Initiativen auszeichnen und unterstützen, die dazu beitragen, die Folgen des demografischen Wandels in Thüringen positiv zu gestalten. Insgesamt waren 46 Bewerbungen aus dem gesamten Freistaat eingegangen, das Ministerium wählte intern die 15 besten aus. Diese gehen ab Freitag, 16. Juni, für genau einen Monat in ein Online-Voting – also bis 16. Juli. Die drei Erstplatzierten dürfen sich auf einen warmen Geldregen freuen: 10.000 sowie 7500 und 5000 Euro werden vergeben.

Die Stedtener wollen bei „All Inclusive“ vor allem Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene mit und ohne Beeinträchtigungen zusammenführen. Reittherapie für Patienten mit psychischen Beeinträchtigungen, deren Stundenzahl durch die Pandemie deutlich gestiegen ist, gehört ebenso dazu wie sportliche Betätigung mit den Pferden.

Abstimmen ab Freitag hier: www.heimat.thueringen.de