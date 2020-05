Die Heizung bleibt am Dienstag in zahlreichen haushalten in Schöndorf kalt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Waldstadt: Heizung bleibt Dienstag kalt

Wartungsarbeiten am Blockkraftheizwerk (BHKW) in Schöndorf haben die Stadtwerke für Dienstag, 19. Mai, von 8 bis 19 Uhr angekündigt. Deshalb kann im Neubauviertel Schöndorf tagsüber keine Fernwärme geliefert werden. Um die Modernisierung des BHKW im kommenden Jahr sicherzustellen, müssten die 200 Kilo schweren Hauptabsperreinrichtungen ausgetauscht sowie aus Sicherheitsgründen das BHKW dafür ausgeschaltet und das Fernwärmenetz teilweise entleert werden. In Folge dessen kommt es in der Waldstadt tagsüber für etwa 1680 Wohneinheiten zu einer Versorgungsunterbrechung. Wegen der am Dienstag zu erwartenden Außentemperaturen komme es nicht zu großen Einschränkungen der Wohnqualität.