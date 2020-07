Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wanderung führt nach Buchfart

Mit Blankenhains neuer Wanderleiterin Angela Haferburg geht es an diesem Samstag, 1. August, wieder auf Tour. Diesmal steuert die Gruppe zunächst Saalborn und dann jenseits des Berges Buchfart an. Dort ist eine Einkehr im Mühlenladen vorgesehen. Treff zur immerhin rund 14 Kilometer langen Wanderung ist um 9 Uhr auf dem Parkplatz am Blankenhainer Freibad. Die Rückkehr ist für 16 Uhr geplant. Die Teilnahme ist gratis. Da die Teilnehmerzahl aufgrund der Corona-Vorkehrungen begrenzt ist und Kontaktdaten erfasst werden müssen, ist bis Freitag aber eine vorherige telefonische Anmeldung unter 0152/34756057 nötig.

Außerdem sollten Wanderfreunde eine Mund-Nase-Abdeckung dabei haben.