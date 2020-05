Ettersburg. Eine Pfingstwanderung über den Ettersberg verspricht Ausblicke in vier Himmelsrichtungen und Informationen zu Geschichte und Landschaft.

Wanderung zu Pfingsten

Zwar mussten die Konzerte, Gespräche und Lesungen des Pfingst.Festivals Schloss Ettersburg abgesagt oder konnten (immerhin die Hälfte der 40 Veranstaltungen) in den Herbst verschoben werden. Stattfinden aber dürfen unter Einhaltung der Abstandsregeln zwei „Outdoor-Veranstaltungen“, teilte Schlossdirektor Peter Krause mit: Die Pfingstwanderung über den Ettersberg mit Wolfgang Renner am Samstag, 30 Mai, startet um 9.30 Uhr im Schlosshof Ettersburg. Die Teilnahme ist kostenfrei, Dauer rund 3,5 Stunden, festes Schuhwerk wird empfohlen. Ebenfalls stattfinden kann die Führung durch den Schlosspark mit Angelika Schneider am Samstag, 6. Juni., 14 Uhr, ab Schlosshof.