Unser Ausschnitt gibt einen Eindruck des Beitrags von Daniel Täumel zur Ausstellung „Wandlung“ in der Galerie Unartig. Vorher links: Weiblicher Akt, nachher: Diverser Akt

Wandlung bei Unartig in Weimar vor der Versteigerung

Weimar. Der Erlös geht an eine betreute Wohngruppe von acht Jungen zwischen 11 und 18 Jahren

Mit der Versteigerung übermalter Bilder geht am Freitagabend (19 Uhr) die Kunstaktion „Wandlung“ der Galerie Unartig in der Windischenstraße 15 zu Ende. Sie hatte 27 ungeliebte Bilder befreundeten Künstlern überlassen, um ihnen neues Leben einzuhauchen. Dazu gehören auch Beiträge von Daniel Täumel und Darius Tamkevicius. Der Erlös soll acht Jungen (11 bis 18 Jahre) zugute kommen, die als betreute Wohngruppe in Weimar leben und sich dort für Schule und Freizeit drei Computer teilen müssen.