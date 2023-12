War nur ‘n Scherz

Jens Lehnert über Honig und das Weihnachtsfest

Für eine gute Pointe würde ich das Familiensilber versetzen, wenn ich welches hätte. Dafür habe ich Pointen, leider nicht immer zündende. Trotzdem überkommt es mich manchmal, da kann ich nicht anders. Am Samstag etwa beim Mellinger Bauernmarkt: Am Gebeseer Erdbeerstand erkundige ich mich danach, welche beerigen Produkte man denn jetzt, so weit abseits der Erntesaison, erwarten dürfe. „Na Erdbeerhonig zum Beispiel“, sagte mir eine nette junge Dame und ergänzte: „Aber nennen sie es bitte Erdbeer in Honig.“

Vor meinem geistigen Auge ließ ich mir das auf der Zunge zergehen. „Erdbeer in...“. Und nochmal: „Erdbeerin“. Und dann schließlich: „Erdbeer*In“. Pointe fertig und sofort vorgetragen. Mit einem wissenden Grinsen fragte ich denn auch die Verkäuferin: „Werden denn jetzt bei ihnen auch die Erdbeeren gegendert?“ Lachen oder Entrüstung, irgendwas musste jetzt von der Gegenseite kommen. Ich war gespannt. Doch mein Gegenüber ignorierte den Einwurf, rang sich lediglich ein leises, aber sichtlich verständnisloses „Häh?“ ab. Wo war bloß mein Tafelsilber, wenn man es mal braucht. Aber immerhin erläuterte sie mir den Sinn der Präposition auf dem Etikett. „Das heißt Erdbeer in Honig, weil Bienen ja keinen Erdbeerhonig produzieren.“ Jetzt weiß ich’s.