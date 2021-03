Warten auf Störche in Stedten

Auf dem Dach des Gebäudes, in dem Marika Wächtler in Stedten an der Ilm ein Tierheim mit Tierpension betreibt, brachten vor wenigen Tagen der Ehemann der Besitzerin, Frank Srock, und Mitarbeiter Kevin Hettstedt eine Nisthilfe für Störche an. Die Hoffnung ist groß, dass diese von den Tieren demnächst angenommen wird, zumal die großen Vögel vor Jahren schon einmal Interesse für ein dort angebrachtes Wagenrad zeigten. Damals störte sie allerdings Baulärm und sie zogen weiter. Die im Tierheim lebenden Vierbeiner macht den Störchen hingegen nichts aus.