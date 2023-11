Warten in Weimar hat ein Ende: Straßenbau in Süßenborn steht vor der Tür

Süßenborn. Friedhofs- und Denstedter Weg im Weimarer Ortsteil werden ab nächster Woche grundhaft saniert. Auch Kanalbau steht eingangs mit im Programm:

Als es noch Straßenausbaubeiträge in Thüringen gegeben hat, war die Freude über das, was am Montag passiert, nicht so ungetrübt wie heutzutage: In Süßenborn beginnen nach Angaben der Stadt Weimar am 6. November die Bauarbeiten im Friedhofsweg und im Denstedter Weg, für die die ersten Pläne vor mehr als acht Jahren vorgestellt wurden.

Im Auftrag der Stadt werden beide Straßen endlich grundhaft erneuert. Ferner erhält der Friedhofsweg im Auftrag des Kommunalservice Weimar je einen Regen- und einen Schmutzwasserkanal zur Erweiterung des Abwassertrennsystems in Süßenborn. Die Herstellung der Abwasserkanäle im Friedhofsweg soll laut Stadtverwaltung bereits bis zum Jahresende 2023 abgeschlossen sein, heißt es in einer Presseinformation.

Der grundhafte Straßenausbau beginne im Frühjahr des kommenden Jahres zunächst im Friedhofsweg und werde – bis voraussichtlich Ende Juni 2024 – im Denstedter Weg fortgesetzt. Das Gemeinschaftsprojekt wird nach Informationen der Stadtverwaltung in zwei Bauabschnitten nacheinander jeweils unter Vollsperrung umgesetzt. Für Fußgänger und Rettungsdienste werde aber gewährleistet, dass sie den Baubereich passieren können, versicherte die Verwaltung.