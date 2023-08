Mit einem besonderen Psalm befasst sich das geistliche Wort von Thomas-Michael Robscheit aus Apolda.

Was ist nur der Mensch?, fragen wir uns. Intelligenz hat er nicht alleine, Empathie auch nicht. Und die Möglichkeit, vorausschauend zu handeln ebenso wenig (oft genug nutzt er sie auch gar nicht). So fragt ein Beter in Psalm 8: „Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott… Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, alles hast du unter seine Füße getan: Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere...“ Aussagen wie diese haben dazu geführt, dass der Mensch sich als etwas Besonderes, als Krone der Schöpfung verstand und sich oft genug wie ein despotischer Alleinherrscher gegenüber anderen Lebewesen verhält. Aber ist der Mensch etwas Besonderes? Im Verhältnis zu Gott, vielleicht. Zumindest hat der Mensch in sich ein Gespür für Ideale, Visionen, Ewigkeit und Transzendenz.

Im Verhältnis zur Schöpfung hat er eine besondere Aufgabe: so zu agieren, dass die Erde ein lebenswerter Ort für Pflanzen, Tiere und nicht zuletzt für heutige und künftige Generationen von Menschen ist und bleibt. Der Mensch ist ein Teil dieser Welt, aber im Unterschied zu allen anderen ist er für das Ganze verantwortlich und darf sich bei dieser gewaltigen Aufgabe auf Gottes Unterstützung verlassen.