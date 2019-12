Eine weitere Führung durch die Ausstellung „Abenteuer der Vernunft. Goethe und die Naturwissenschaften um 1800“ im Schiller-Museum gibt es am Sonntag, 22. Dezember.

Was Wann Wo

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Was Wann Wo

Weihnachtssingen

Zum großen Weihnachtssingen wird am heutigen Freitag, 20. Dezember, 18 Uhr, in die ACC Galerie eingeladen. Elsa Krämer und Daniel Gracz die musikalischen Zeremonienmeister. Das Weihnachtssingen ist Teil des Adventskalenders der Weimarer Innenstadt. Der Eintritt ist frei.

Weihnachtskonzert

Wiederum hat die Galerie Unartig ein kleines Weihnachtskonzert mit ihrem Stammgitarristen organisiert: Samuel T. Klemke spielt am heutigen Freitag, 20. Dezember, um 19 Uhr ein Gitarrenkonzert mit vielen, aber nicht nur, weihnachtlichen Stücken.

Zu Ehren Rio Reisers

Mit einer Hommage an Rio Reiser ist Junimond, ein Ableger der Thüringer Kult-Kapelle „Kirsche & Co“, am Samstag, 21. Dezember, 20 Uhr, im Projekt Eins an der Schützengasse 2 zu Gast. Mit Leidenschaft, authentisch und ungezügelt interpretiert die Band das Solowerk des Meisters.

Märchentheater

Als Tischfigurenspiel wird „Frau Holle“ im Rahmen des Kindertheaters Tiefurt am Sonntag, 22. Dezember, von Meike Kreis, Papperlapapp Puppenspiel, aufgeführt. Beginn ist um 16 Uhr im Kaminsaal der Alten Mühle zu Tiefurt. Die Kinder können sich aktiv ins Spielgesehen einbringen.

Führung

Zu einer öffentlichen Führung durch die Ausstellung „Abenteuer der Vernunft“ im Schiller-Museum lädt die Klassik Stiftung am Sonntag, 22. Dezember, ein. Beginn ist um 11 Uhr.