Was Wann Wo

Tag der Landwirtschaft

Welche Bedingungen sind erforderlich, um eine klimagerechte Landwirtschaft zu betreiben? Das soll beim Tag der Landwirtschaft am Sonntag, 2. Februar, 9 bis 17 Uhr, im Landgut Holzdorf diskutiert werden. Veranstalter ist die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft Mitteldeutschland. Eingeladen sind namhafte Referenten, die in ihren Vorträgen unter anderem „Regenerative Landwirtschaft“ und „Gemeinwohlleistungen der Landwirtschaft“ erörtern.

Winter Music Festival

Die Thuringia International School (ThIS) veranstaltet am Freitag, 31. Januar, um 18 Uhr in der Weimarhalle ihr „Winter Music and Arts Festival“. Das Motto lautet „Songs of Light and Dark“. Das musikalische Programm wird von Schülern der Vorschule bis zur neunten Klasse gestaltet.

Neue Öffnungszeiten

Das Arbeitslosenzentrum des Thüringer Arbeitslosenverbandes an der Friesstraße 21 in Weimar hat ab Montag, 3. Februar, neue Öffnungszeiten: Geöffnet ist Montag und Mittwoch: 10 bis 15 Uhr, Dienstag und Donnerstag: 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr; Freitag: geschlossen.

Vernissage

Zum Abschluss ihres ersten Semesters zeigen Studierende des Studiengangs „Visuelle Kommunikation“ an der Fakultät Kunst und Gestaltung der Bauhaus-Uni im alten Funkhaus an der Humboldtstraße 36 ihre Arbeiten. Die Ausstellung wird am Sonntag, 2. Februar, 12 Uhr eröffnet und ist bis zum 7. Februar täglich von 11 bis 20 Uhr zu besichtigen.

Werke von Franz Sager

„Von Menschen und Städten“ ist die neue Ausstellung in der Galerie „unartig“ überschrieben, die am Freitag, 31. Januar, 19 Uhr, ihre Pforten öffnet. Der gebürtig aus Weimar stammende Maler und Grafiker Franz Sager sieht seine Bilder in der Tradition des Bauhauses.