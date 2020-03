Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Was Wann Wo

„Projekt (M)eins“

Gleich zwei Veranstaltungen bietet das Kleinkunst-Institut am Sonntag, 15. März, im Projekt Eins, Schützengasse 2, an: Um 15 Uhr findet ein Autorenstammtisch statt. Um 19 Uhr lädt das „Projekt (M)eins“, Weimars erste offene Bühne“ noch unentdeckten Künstler ein, sich und ihre Projekte vorzustellen.

Horn und Klavier

Die jungen Hornisten Daniel Schimmer und Damien Müller, Studenten an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, geben am Samstag, 14. März, 19.30 Uhr, zur Vorbereitung auf einen Wettbewerb ein Konzert im Saal Am Palais. Am Klavier begleitet Cora Brückner-Irsen

Bosque Magico

Mit Ausschnitten aus seinem Programm Tu Tiempo gastiert Bosque Magico mit Ralf Siedhoff (Gitarre), Mykyta Sierov (Oboe) und Magnus Dauner (Percussion) am Samstag, 14. März, 20 Uhr, im Hotel Elephant. Tickets gibt es über das Hotel Elephant.

Ü30-Party

Die Band Rosa spielt am Samstag, 14. März, 21 Uhr, zur Ü30 Party im Mon Ami auf. Alle Partyfreunde ab 30 dürfen sich auf drei verschiedene Tanzbereiche freuen. Veranstalter ist das Uhrenwerk Weimar.

Klavierkonzert

Klavierwerke aus Barock bis Gegenwart erklingen am heutigen Donnerstag, 16 Uhr, im Forum Seebach. Es musizieren Studierende der Hochschule für Musik Franz Liszt aus der Klasse von Gerlinde Otto.

Der gestiefelte Kater

Märchenhaftes Mitspieltheater steht mit „Der gestiefelte Kater“ am Samstag und Sonntag, 14. und 15. März, jeweils 16 Uhr, wieder auf dem Programm des Galli Theaters Weimar in der Windischenstraße 4. Es spielt und erzählt Krispin Wich.

Bläsermusik

Bläsermusik im Gottesdienst erklingt am Sonntag, 15. März, in der Stadtkirche St. Peter und Paul (Herderkirche). Es musiziert das Blechbläserensemble n der Herderkirche.

Samstagskonzert

Zu seinem traditionellen Samstagskonzert lädt am 14. März, 15 Uhr, wieder das Musikgymnasium Schloss Belvedere ein. Es erklingt Solo- und Kammermusik.