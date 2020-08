Waschen wie in alten Zeiten im Freilichtmuseum Hohenfelden

Einen „Waschtag“ hat das Thüringer Freilichtmuseum in Hohenfelden für den kommenden Dienstag, 25. August, vorbereitet. Von 11 bis 16 Uhr erfahren die kleinen und größeren Besucher alles über das Thema Wäschewaschen in früheren Zeiten. Wie bekamen die Menschen ohne Waschmaschinen ihre Textilien sauber? Welchen Zweck erfüllten Waschbretter? Solche und ähnliche Fragen wird das Museums-Team an diesem Aktionstag beantworten. Und wer will, kann auch gern selbst ausprobieren, wie viel Mühe es bedeutete, um mit Zinkwanne, Waschbrett und Kernseife zu waschen.

25. August, 11 bis 16 Uhr im Museumsdorf am Eichenberg, Eintritt: Erwachsene 6 Euro, Kinder 2,50 Euro, Familien 12 Euro