Wasser über Auto gekippt - Massiv im Gesicht verletzt - Über 100 Temposünder

Das sind die Meldungen der Polizei für Weimar und das Weimarer Land.

Gullideckel gestohlen

Es scheint nichts zu geben, was man nicht braucht: In der Nacht auf Sonntag entwendeten unbekannte Täter in der Mellinger Blankenhainer Straße einen Gullideckel. Ob es sich aber letztlich um einen Diebstahl oder einen blöden Streich handelte, ist derzeit unbekannt. Klar ist nur, dass der oder die Täter mit dem Entfernen des gusseisernen Straßeneinlaufs auch eine Gefahrenstelle für den Straßenverkehr bereiteten. Passiert ist zum Glück niemanden etwas, heißt es bei der Polizei.

Fremder Keller als Lager für Diebesgut genutzt

Eine Familie in Weimar Nord staunte Montag nicht schlecht, als sie mitbekam, dass das von ihnen nicht genutzte Kellerabteil plötzlich verschlossen war. Nachdem der Hausmeister des Mehrfamilienhauses den Verschlag öffnete, war die Überraschung perfekt. Im Inneren befanden sich Dinge anderer Nachbarn, die im vergangenen Monat bei einem Kellereinbruch entwendet wurden. Die Eigentümer bekamen ihre Sachen wieder. Die Ermittlungen zu dem oder den Tätern laufen.

Bei Nachbarschaftsstreit Wasser über Auto gekippt

Ein 68-jähriger Bad Berkaer war Montagabend so erbost über die Parkkünste seiner Nachbarin, dass dieser ihr einen Eimer Wasser über den Wagen kippte. Als die Frau ihn deshalb zur Rede stellen wollte, wurde sie auch noch beleidigt und bedroht. Sie informierte die Polizei und erstattete Anzeige.

Frau massiv im Gesicht verletzt

Zu einem Unfall kam es am Montagabend gegen 18.15 Uhr in Weimar in der Jenaer Straße. Eine 45-jährige Frau stürzte mit ihrem Fahrrad nahe der Brücke über die Ilm. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Frau versuchte von der Fahrbahn auf den Gehweg zu gelangen und an der Bordsteinkante hängen blieb. Mit massiven Gesichtsverletzungen wurde die Frau ins Krankenhaus verbracht. Sie selbst konnte sich nicht abschließend an das Unfallgeschehen erinnern, weshalb Zeugen gesucht werden. Wer hat den Unfall gesehen und kann Angaben zum Hergang machen? Hinweise bitte an die Polizei in Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de.

Über 100 Temposünder

Am 31. Mai wurde in der Zeit von 7.30 Uhr bis 12.45 Uhr auf der B 87 an der Poche eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Von 563 gemessenen Fahrern gab es bei 106 Beanstandungen, davon 80 Verwarngelder und 26 Bußgelder. Bei dort erlaubten 50 km/h wurde der schnellste Pkw mit 87 km/h gemessen.

Drei Personen bei Unfall auf Bundesstraße im Weimarer Land schwer verletzt

