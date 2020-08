Webichtholz wird in Kromsdorf verarbeitet

Weimar. In der Werkstatt des Lebenshilfewerkes wird daraus Brennholz

Im Webicht ist jetzt die letzte Fuhre Holz aus dem sogenannten Wintereinschlag abtransportiert worden. Die als Industrieholz eingestuften Stämme waren an einer Gastrasse, zur Verkehrssicherung und zur Waldpflege gefällt worden. Höherwertige Stämme werden zum Beispiel in Sachsen zur Parkettproduktion verwertet. Das minderwertige Industrieholz ging jetzt nach Kromsdorf in die Werkstatt des Lebenshilfewerkes Weimar/Apolda, wo es zu Brennholz verarbeitet wird.