Wechsel an der Spitze des Teams Jugendarbeit: In der Erfurter Straße trägt jetzt Dominik Abt die Verantwortung für die Koordination der Clubmitarbeiter und Streetworker. Er übernahm die Aufgabe im Team, das von der Stiftung Dr. Georg Haar und der Kindervereinigung Weimar getragen wird, von John Panknin.

Er wolle sich neuen kreativen und sozialen Projekten widmen, sagte John Panknin zum Hintergrund, warum er das TJW verlassen hat. Er kam 2012 dazu, war fünf Jahre im Kromsdorf Club K-Town tätig und hatte drei Jahre die Teamleitung inne.

Er habe sich den Schritt zuvor gründlich überlegt, sagte Dominik Abt. Schließlich trete er als Nachfolger von John Panknin und zuvor Anja Weitze-Bärtl in „große Latschen“. Für Dominik Abt ist es eine Rückkehr: Er war von Anfang 2007 bis Anfang 2016 bereits für das TJW im Einsatz. In dieser Zeit arbeitete er vorrangig im Schöndorfer Café Conti und war für rund ein Jahr für den von den Jugendlichen selbst verwalteten Club Vortrefflich in Oberweimar verantwortlich.

Der Liebe wegen ging Dominik Abt dann nach Hessen, wo er unter anderem eine Wohngruppe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge geleitet hat. Und mit der Liebe ging es dann wieder zurück nach Thüringen und Weimar. „Ich bin unter Anja und Sylvia (Sylvia Mrosek, Anmerkung der Redaktion) groß geworden“, blickt der neue Teamleiter auf seine Anfangszeit im TJW zurück.

Dominik Abt weiß zwar, dass er jetzt weit weg von den Kindern und Jugendlichen ist. Er verstehe seine wichtige Aufgabe aber darin, seine Kollegen in ihrer Arbeit in den Clubs und auf der Straße so zu unterstützen, dass sie sie mit Spaß machen können und die Jugendförderung mit den Angeboten zufrieden sei.

Stephanie Popp, die bisher gemeinsam mit John Panknin als Streetworker auf Weimars Straßen unterwegs war, wird zukünftig von Oliver Powelske unterstützt. Er ist ebenfalls bereits seit mehreren Jahren im Team Jugendarbeit Weimar tätig.