Wechselvolle hundert Jahre in Drucksachen

Sie pflegen und verteidigen eine der wichtigsten Kulturtechniken der Menschheit im digitalen Umfeld. Im Januar ist die Buch- und Kunstdruckerei Keßler GmbH hundert Jahre alt geworden. Jetzt hat Markus Heyn für die IHK dem Mitgliedsbetrieb eine Ehrenurkunde für erfolgreiche unternehmerische Tätigkeit überreicht.

Das Jubiläum im Familienbetrieb half der IHK sogar, ihre unterschiedlichen Archive zusammenzuführen. Denn ursprünglich war beabsichtigt, der Druckerei zum 30-Jährigen zu gratulieren. Das Datum aus dem Sommer 1990 resultiert jedoch aus der Reprivatisierung nach der Wende.

Die 30 Jahre seitdem überlebt zu haben, ist keine Selbstverständlichkeit. Neun Mitarbeiter hat die Firma, die etwas versteckt zwischen Erfurter und Washingtonstraße ihren Sitz hat. „Wir suchen nicht nach Nischen, sondern die ganze Breite des Geschäfts. Alles was mit Papier zu tun hat“, hält Geschäftsführer Marco Hoffmann dem fragenden Gast entgegen. Firmen, Familien, Studenten – die Auftraggeber sind vielfältig.

Bei aller Tradition: Ohne moderne Technik geht es nicht. Erst in dieser Woche hielt ein neuer Druckplattenbelichter Einzug. 25.000 Euro kostet das Gerät. Es ist so groß, dass ein Doppelfenster ausgebaut werden musste, um es im ersten Obergeschoss einziehen zu lassen.

Gründet wurde die Buch- und Kunstdruckerei unter dem Namen des Schriftsetzers Johannes Keipert am 5. Januar 1920. Er war bis dahin Technischer Leiter von Weimars Hof-, Buch- und Steindruckerei Dietsch & Brückner. Keipert konnte eine kleine Akzidenzdruckerei am Untergraben übernehmen und versicherte seiner Kundschaft in schwierigen politischen und wirtschaftlichen Zeiten, besonders „schöne Drucksachen“ herzustellen.

Die Söhne Johannes Keiperts arbeiteten im elterlichen Betrieb. Kurt war Buchdruckmeister, Willy Buchbindermeister. Rudolf Keipert war Schriftsetzer wie der Vater und übernahm 1934 die Leitung der Firma mit Schwester Käthe Würzburg-Keipert. Das familiäre Konstrukt hielt bis 1972. Dann wurde die Druckerei doch verstaatlicht und zum Betriebsteil des Druckhauses Weimar.

Schon im Januar 1990 stellten Rudolf Keiperts Tochter Dorothea und Schwiegersohn Hans-Jürgen Keßler einen Antrag auf Reprivatisierung. Am 1. Juni 1990 nahmen sie die Geschäftstätigkeit unter dem altem Namen wieder auf. Als sie die Firma 2009 an Marco Hoffmann als Geschäftsführendem Gesellschafter übergaben, da folgte ihnen zwar kein Familienmitglied, aber ein junger Mann, der hier 1994 bis 1997 seine Ausbildung zum Offsetdrucker absolviert hatte und seitdem in der Druckerei tätig ist. Ein Familienbetrieb blieb die GmbH, denn sein Bruder Andreas Rudloff ist Mitgesellschafter. Und die Familie Keßler lebt im Firmennamen fort.