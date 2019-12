Rebecca Ratz (hier mit Sascha Budnik) freut sich auf die I LOVE WE Party am Montag.

Weimar. Die Nacht der Weimarer Kinder lädt zu ihrer Weihnachtsausgabe – am Montag im Mon Ami am Goetheplatz.

Wegen der Liebe zurück nach Weimar

Die Nacht zum Dienstag wird für so manchen wieder die Nacht der Nächte dieses Jahresendes. Denn die Weihnachtsedition von „I LOVE WE“ ist stets eine besonders stimmungsvolle. Das meint auch Rebecca Ratz (27), die durchaus als typischer Weimar-Rückkehrer gelten darf. Für die Liebe ging sie für zwei Jahre nach Zwickau in Sachsen, wegen der Liebe zu Weimar kehrte die Hotelkauffrau (Elephant) und ehemalige Mitarbeiterin aus dem Cielo in die Stadt zurück.

Die „I LOVE WE“-Party lässt sie sich selten entgehen. „Wenn du irgend jemanden lange nicht gesehen hast, dann triffst du ihn garantiert“, sagt sie. „Vor Weihnachten finde ich das immer besonders schön.“

Die Party für Weimarer in der Fremde und Daheimgebliebene.

Spätestens Montagabend wird es Zeit, sich ums Partyoutfit zu kümmern. Ab neun trudeln die Gäste ein. Bald darauf ruft im Mon Ami die Tanzfläche. An den Decks stehen diesmal DJ Dragon und Leonardo und versprechen eine stimmungsvolle Partynacht.