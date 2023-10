Die Bauarbeiten am Ilmradweg verzögern sich um weitere zwei Wochen.

Wegen massivem Vandalismus: Ilmtal-Radweg in Weimar weitere zwei Wochen gesperrt

Weimar. Von störenden Fußgängern bis zu fettbeschmierten Baumaschinen: Das sind die Gründe, warum sich die Bauarbeiten an der Weimarer Hundewiesen verzögern.

Die Sperrung des Ilmtal-Radweges muss über die ursprünglich vorgesehenen zwei Wochen hinaus bis zum 27. Oktober verlängert werden. Wie es am Freitag aus der Stadtverwaltung hieß, befanden und befinden sich trotz ausreichender Beschilderung und zusätzlicher Absperrungen immer wieder Radfahrer und Fußgänger im Baufeld und stören einen termingerechten Bauablauf. Zudem seien wiederholt Absperrungen widerrechtlich geöffnet und beschädigt worden, sodass sie teilweise mehrmals täglich wieder an den vorgesehenen Stellen aufgestellt werden mussten. Zusätzlich wurden Frontscheiben von Baumaschinen mit Fett beschmiert, was ebenfalls Stillstandszeiten und Mehraufwendungen zur Folge hatte. Nun habe die Stadt Anzeige bei der Polizei erstattet.

Ferner wurden bereits am 2. Oktober Beschädigungen an den neuen Hydraulikschränken festgestellt. Die Absteckung für den wiederherzustellenden Radweg wurde mehrfach beseitigt, so dass Vermessungen wiederholt durchgeführt werden mussten. „Die genannten Behinderungen führen zu einer Verlängerung der Bauzeit und damit auch zu einer längeren Sperrung des Ilmtal-Radwegs“, heißt es aus dem Rathaus.