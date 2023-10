Jeden Dezembertag bis Heiligabend soll es eine andere Aktion in Oberweimar-Ehringsdorf geben (Symbolbild).

Weihnachten in Weimar: Letzte Türchen zu vergeben

Weimar. Oberweimar-Ehringsdorf lädt zu lebendigem Adventskalender ein und sucht noch Mitstreiter.

Vereine und Privatpersonen des Weimarer Ortsteil Oberweimar-Ehringsdorf laden für die diesjährige Vorweihnachtszeit zu einem lebendigen Adventskalender ein. Jeden Tag um 18 Uhr öffnet sich dafür ein anderes Türchen in dem Ortsteil. Was sich dann dahinter verbirgt, ist unterschiedlich. Manchmal sind es kleine Waffelbäckereien, Glühweinkocher oder Feuerschalen, an denen sich wunderbar nette Schwätzchen halten lassen. Andere Teilnehmer haben bereits mit kulturellen Beiträgen überrascht. Genaue Daten und Adressen werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Potenzielle Gastgeber melden sich bis 30. Oktober unter Telefon: 03643 / 2510205 oder Mail: Oberweimar-Ehringsdorf@t-online.de.