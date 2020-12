Weimar. Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde will festlichen Heiligabend ohne große Ansammlungen.

„Weihnachten kommt“ ersetzt Gottesdienstplan in Weimar

Die geplanten Christvespern und Krippenspiele unter freiem Himmel werden Heiligabend in Weimar nicht gefeiert. Das hat der Gemeindekirchenrat angesichts der dramatisch steigenden Zahlen von Covid-19-Erkrankungen beschlossen. Auch auf alle Gottesdienste in den Kirchen wird am Heiligen Abend verzichtet.