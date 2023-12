Der Taubacher Männerchor tritt in der Herz-Jesu-Kirche in Weimar auf.

Kultur Weihnachten rundherum: Das ist los in Weimar

Weimar Veranstaltungen in der Herz-Jesu-Kirche, im Goethegymnasium und im Marie-Seebach-Stift laden zum Schwelgen in Vorweihnachtsstimmung.

Goethegymnasium lädt zum Konzert

Bläserklassen, Kammermusikensembles und die Chöre des Goethegymnasiums gestalten am Freitag, 15. Dezember, ein Adventskonzert in der Aula. Ab 18 Uhr soll ein adventliches Programm zu hören sein, zu dem der Eintritt frei ist.

Adventsmarkt mit Theater und Live-Musik

In der Marie-Seebach-Stiftung gibt es am Donnerstag ab 15.30 Uhr einen Adventsmarkt. Bei Glühwein, Kaffee und Stollen können Gäste, Bewohner und Mitarbeitende ins Gespräch kommen und dem Chor lauschen. Dazu wird Handgefertigtes angeboten. Weiterhin unterhält Alexander Voynov mit Akkordeon und Gesang sowie die Bewohnerinnen und Bewohner mit einem Theaterstück.

Sopranistin begleitet Männerchor

Der Männerchor Taubach singt unter der Leitung von Harald Dübler sein traditionelles Konzert am dritten Advent, 17. Dezember, 16 Uhr, in der Herz-Jesu-Kirche in Weimar. Die Sopranistin Julia Leipold und der Pianist Jonas Leipold begleiten den Chor. Neben Klassikern der adventlichen Männerchorliteratur, erklingen auch „Jerusalem“ und „Cantique de Noel“. Der Eintritt ist frei.