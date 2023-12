Weihnachtlicher Nachklang in Weimars Herz-Jesu-Kirche

Weimar Gäste aus der Pfalz empfangen zwei Weimarer Chöre in der Herz-Jesu-Kirche

In der Herz-Jesu-Kirche klingt die weihnachtliche Krippe nach. Am Freitagabend, 29. Dezember, erklingt um 18 Uhr das Weihnachtsoratorium nach Lukas von Albert Schönberger. Es singen der Kirchenchor Thanstein/Oberpfalz, der Philharmonische Chor Weimar und der Kirchenchor der Herz-Jesu-Kirche. Es dirigiert Richard Waldmann aus Pressath in der Oberpfalz, der 2018 maßgeblich die Uraufführung des Oratoriums in Weimar getragen hat. Dazu singen Solisten und es musiziert das Mitteldeutsche Kammerorchester samt Harfe, Alphorn und Orgel. Zwei Sprecher führen durch das Oratorium mit Zitaten aus dem Lukas-Evangelium und Betrachtungsweisen des Komponisten. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.