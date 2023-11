Weihnachtsbaum wartet auf Weimarer Wunscherfüller

Lysann Knauer von der Atrium-Apotheke, Hartmut Sieckmann und Sebastian Knauer vom Lions-Club sowie Christina Fette vom Tafel-plus-Projekt schmückten am Montag den Baum.

Weimar. Gutes tun ist in der Weihnachtszeit immer gefragt - und gar nicht schwer. Weimars Lions-Club hofft jetzt im Atrium auf Wunscherfüller.

Alle Jahre wieder... wartet der Weihnachtsbaum des Lions-Clubs Weimar Classic im Foyer des Atriums auf Wunscherfüller. Bis einschließlich 11. Dezember haben Kunden des Einkaufszentrums die Möglichkeit, Gutes zu tun: einen der 49 Wunschzettel vom Baum zu nehmen, das entsprechende Geschenk zu kaufen und in der Atrium-Apotheke abzugeben. Am 18. Dezember um 16 Uhr werden damit in der Jakobskirche Kinder beschert, deren Familien es sich nur schwer leisten können, selbst kleinere Wünsche zu erfüllen. Die Wünsche – von der Handtasche über Kuscheltiere bis hin zum Kartenspiel und zu Lego-Seteinen – stammen unter anderem von Kindern, die die Weimarer Tafel besuchen, die ihre Freizeit im Jugendclub Kramixxo/Waggong verbringen und die vom Sozialraumteam Mitte-West betreut werden.