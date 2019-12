Schriller als in den darauffolgenden Tagen soll es am Montag bei der Weihnachtsedition der Party „I Love WE“ im Mon Ami zugehen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtsedition von „I Love WE“

Zur Weihnachtsedition ruft am Montag die Party „I Love WE“ ins Mon Ami alle, die vor Weihnachten nochmal vom Plätzchenbacken, besinnlicher Weihnachtsmusik abschalten und dafür Freunde treffen wollen, die zum Fest aus aller Welt zurück nach Weimar kommen. Zur Party legen die hiesigen DJs Dragon und Leonardo auf. Der Eintrittspreis dient wieder mit dazu, ein soziales Projekt in der Stadt zu unterstützen. Karten gibt es im Vorverkauf in der Vodafone Lounge in der Friedensstraße 38.

Montag, 23. Dezember, 21 Uhr; Mon Ami