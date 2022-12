Legefelder Seniorinnen und Senioren sind am Sonntag zur Weihnachtsfeier geladen.

Weihnachtsfeier für Seniorinnen und Senioren in Legefeld

Legefeld. Am Sonntag findet im Legefelder Ramada Hotel wieder eine Seniorenweihnachtsfeier statt.

Für die schon etwas ältere Generation der südlichen Weimarer Ortsteile findet am kommenden Sonntag im Legefelder Ramada Hotel die Seniorenweihnachtsfeier statt. Darüber informiert Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel (Weimarwerk) in einer Pressemitteilung. Beginn sei um 14.30 Uhr. Im Preis von 12 Euro enthalten seien Glühwein sowie Tee oder Kaffee. Musikalisch umrahmt werde die Weihnachtsfeier vom Jugendorchester Weimar. Weiter erweise der Weihnachtsmann den Gästen die Ehre, heißt es. Auch in diesem Jahr werde es wieder eine Tombola geben.

Zur Planung werde um eine Voranmeldung bis zu diesem Donnerstag gebeten. Telefon: 03643/4965007