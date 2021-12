Weimar. Im geschmückten Familiencafé gibt es dazu auch drei Kreativangebote.

Kreativ werden können Familien kommende Woche bei Weihnachtsfeiern im SOS-Familienzentrum in der Lincolnstraße. Geboten werden ein Familiencafé sowie ein Rahmenprogramm. Am 13. Dezember können Weihnachtskerzen gestaltet werden. Seife wird am 15. Dezember gegossen, am 16. Dezember entstehen Tannenbaumanhänger. Teilnehmen können nach Anmeldung bei grit.demske@sos-kinderdorf.de jeweils von 15 bis 18 Uhr 19 Personen.