Weihnachtsgottesdienst in Tonndorf unter freiem Himmel

Tonndorf. Mit der verkürzten Form eines Weihnachtsgottesdienstes haben die Tonndorfer Heiligabend begangen.

Wie in anderen Gemeinden, so hatte man in der Gemeinde im Weimarer Land nach einer Lösung für ein Krippenspiel unter Corona-Bedingungen gesucht. Man verständigte sich schließlich auf den Gottesdienst unter freiem Himmel. Doch über den Tag kam es immer wieder zu Regenschauern. Erst ab 15.30 Uhr hielt der Himmel dicht.

Mit Gesang des Tonndorfer Chores, der von einer CD abgespielt wurde, und mit kleinen Einlagen zweier Weihnachtsengel verweilten die Tonndorfer etwa eine halbe Stunde vor dem Gotteshaus. Mit dem Läuten der altehrwürdigen Glocken gingen sie in die Nacht des heiligen Abends.